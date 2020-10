Performance Plus: de tweede online veiling van kwaliteitsvolle dressuurpaarden is van start

Het online bieden op de tweede collectie dressuurtalenten van de Performance Plus Online Auction is van start. Er is volop Nederlandse en buitenlandse belangstelling voor de collectie die op 12 oktober wordt afgeslagen.

Zestien zorgvuldig geselecteerde dressuurpaarden zijn opgenomen in deze collectie van de Performance Plus Online Auction. LvD Sporthorses, Stal Wetzelaer, MT-Stables en Reesink Horses bieden deze paarden aan in een transparante online veiling.

Collectie

In de zorgvuldig samengestelde collectie van deze tweede veiling worden één vijfjarige, twee tweejarigen en verder alleen drie- en vierjarige talentvolle dressuurpaarden aangeboden. Waaronder de mooi gemodelleerde Mint Ice Diamond, een jonge Diamond Hit merrie, die onlangs in de kopgroep werd geplaatst op het NMK en een achtste plaats behaalde. Ook een zeer interessant paard is Milanello, ook wel Le Vivaldi III genaamd. De jonge Vivaldi zoon is een volle broer van de goedgekeurde hengsten Le Vivaldi I en Le Vivaldi II. Milanello is uitgenodigd voor het KWPN-verrichtingsonderzoek, een unieke kans om een aangewezen hengst te kunnen kopen. Een andere eye-catcher uit de collectie is Valesco di Vitalis, een paard met een fantastisch voorbeen gebruik. Of de hengst Murdock, een grote opvallende vos die de ruiter nu al een bijzonder gevoel geeft. Kortom een zeer interessante, complete collectie!

Try outs

Inmiddels zijn de try outs volop in de gang en is er interesse uit verschillende landen. Dit weekend is er natuurlijk nog de mogelijkheid om de zestien talentvolle dressuurpaarden thuis te bekijken en te proberen. Hiervoor kunt u een afspraak maken met Performance Plus: +31 6 8 14 00 77 of [email protected]. Ook voor meer informatie kunt u contact opnemen met Performance Plus.

Bekijk hier de hele collectie

Direct registreren

Bron: Persbericht