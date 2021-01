Performance Plus Online Auction met jonge dressuurtalenten is van start!

Het online bieden op de derde collectie dressuurtalenten van de Performance Plus Online Auction is weer begonnen! LvD Sporthorses, Stal Wetzelaer, MT Stables en Reesink Horses hebben hun krachten gebundeld en twintig talentvolle dressuurpaarden zorgvuldig geselecteerd. Vier vierjarige en zestien driejarige paarden komen onder virtuele hamer.

De veilingpaarden komen uit de beste Nederlandse en Duitse bloedlijnen. Enkele opvallende dressuurpaarden die onder de hamer komen zijn:

Milarijke VR (Revolution x Connaisseur)

De prachtig gemodelleerde vierjarige Milarijke VR is een voorlopig keur merrie met een papier waarop alle predicaten sterk verankert zijn. Ze beschikt over een modern exterieur en veel beweging met daarbij opvallend veel balans. Milarijke VR heeft een super fijne instelling. Dit maakt haar voor zowel sport als fokkerij zeer interessant.

Milarijke’s vader is wereldkampioen Revolution en haar moeder Idorijke VK (Elite, Ibop (dres), Prok) komt uit de bekende ‘Leen-stam’. Uit deze stam komen veel opvallende keuringspaarden en meerdere Grand Prix dressuurpaarden. Waaronder de top Grand Prix merrie Madorijke.

Nikos B (Indian Rock x Rousseau)

De zeer elegante Nikos B is van Indian Rock, de kampioen van de KWPN hengstenkeuring in 2016. In de zeer gezonde moederlijn van Nikos B zien we drie keer het elite predicaat op rij. Moeder Amira B bracht van Governor de aan Stoeterij Blue Hors verkochte Blue Hors Leandor. Amira B en overgrootmoeder Tamira B (v. Krack C) zijn Elite en PROK. Derde moeder Myralina (v. Elcaro) beschikt naast het Elite en PROK certificaat over het predikaat prestatie, sport springen en sport dressuur. Dit maakt deze merrie zeer bijzonder.

De zeer elegante Nikos B valt op met zijn bijzonder lichtvoetige manier van bewegen, veel souplesse, veel takt, mooie houding en veel balans. In het werk toont Nikos B veel bereidheid tot werken en laat zich ook al goed bewerken.

Now It’s Loxely Time EVO (Lord of Loxley x Sandreo)

De driejarige Now It’s Loxley Time EVO is een nakomeling van de Grand Prix-hengst Lord of Loxley. Moeder Bamora B is de Elite, Ibop dressuur van de bij meerdere stamboeken goedgekeurde hengst Sandreo. Uit de merriestam komen meerdere succesvolle sportpaarden en de stam is ook nauw verwant aan de hengsten UB40 en Feel Good.

Now It’s Loxley Time EVO is een hengst met een heel mooi voorbeen gebruik. Het is een paard met een bijzonder lief karakter, een fantastische instelling en is zeer werkwillig.

Farao (Fürst Jazz x Depardieu)

De Fürst Jazz-zoon Farao komt uit een sterke Oldenburgse merriestam. Moeder Remember (v. Depardieu) is Staatsprämie, Elite en Haupstutbuch merrie. Als vierjarige werd ze derde in de Briljant-ring op de Eliteschau in Rastede. Remember bracht van Glock’s Zonik de in Westfalen en Hannover goedgekeurde hengst Zonik One.

Benieuwd welke jonge kwaliteitspaarden geveild worden? Bekijk dan onze hele collectie!

Bekijk hier de hele collectie

Try Outs

Inmiddels zijn de try outs volop in de gang en is er interesse uit verschillende landen. Dit weekend is er natuurlijk nog de mogelijkheid om de zestien talentvolle dressuurpaarden thuis te bekijken en te proberen. Hiervoor kunt u een afspraak maken met Performance Plus: +31 6 8 14 00 77 of [email protected].

De derde editie van de online veiling opent op vrijdag 22 januari om 12 uur en sluit op maandag 25 januari 20:00 uur.

Bron: Persbericht