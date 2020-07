Performance Plus: online veiling kwaliteitsvolle dressuurpaarden is van start

Het online bieden op de dressuurtalenten van de Performance Plus Online Auction is van start! Er is volop Nederlands en buitenlandse belangstelling voor de collectie die op 13 juli wordt afgeslagen.

Zestien zorgvuldig geselecteerde 3- en 4 jarige dressuurpaarden zijn opgenomen in deze collectie van de Performance Plus Online Auction. LvD Sporthorses, Stal Wetzelaer, MT-Stables en Reesink Horses bieden deze paarden aan in een transparante online veiling. Inmiddels zijn de try outs volop in de gang en is er interesse uit verschillende landen. Dit weekend is er natuurlijk nog de mogelijkheid om de zestien talentvolle dressuurpaarden thuis te bekijken en te proberen.

Collectie

De zorgvuldig samengestelde collectie van Performance Plus bestaat uit 3- en 4 jarige kwaliteitsvolle dressuurpaarden. De paarden zijn ongecompliceerd met een fijn einstelling. Ze zijn geschikt voor zowel een professional als amateur, er is voor iedereen wat. De paarden zijn allemaal klinisch en röntgenologisch gekeurd, uiteraard zijn deze gegevens allemaal op te vragen bij Performance Plus. Een eye-catcher uit de imponerende Messi (v. Indian Rock), een belofte voor de toekomst. Of de hengst Mauritius (v. Morricone), een drie jarige met een super instelling en een zeer interessante pedigree. Zijn grootmoeder is de volle zus van de hengst Fidermark. Ook een toekomstig talent is McKenzy, een driejarige ruin die afstamt van de hengst Governor. Een super eerlijke, bewerkbare ruin. In de collectie zitten ook merries, die zowel voor de sport als fokkerij zeer interessant zijn. Een voorbeeld daarvan is Mulana, ze is nog maar kort onder het zadel maar geeft de ruiter nu al een bijzonder gevoel.

https://youtu.be/wXZIbf8Oq6A

Klik hier voor meer informatie of bekijk de Facebook-pagina Performance Plus.

Bron: Persbericht