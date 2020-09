Prijstopper online Foal Auction 111 voor 10.000 euro naar Nederland

Gisteravond was Pepijn Mail (v. Emerald) het duurst verkochte veulen van de online Auction 111. Het hengstveulen werd voor 10.000 euro afgeslagen en vertrekt naar Nederland. Op de veiling kwamen er 31 springveulens en twee embryo's onder de hamer die georganiseerd werd door Stud 111.

Kopers over de hele wereld waren geïnteresseerd in de jonge talenten. De veulens werden verkocht naar Spanje, Engeland, Nederland, Oekraïne, Qatar, Amerika, Polen, Italië en Duitsland.

Twee veulens voor 9.000 euro verkocht

Het merrieveulen Qui vive 111 STH Z (v. Qatar van ’t Paradijs) bracht 9.000 euro op en betrekt een springstal in Rusland. Ook voor Elvis van Broekhoven W Z (v. El Barone 111 Z) werd 9.000 euro betaald. Dit bruine hengstenveulen gaat opgroeien in Ierland.

Embryo’s naar België en Engeland

Een Belgische klant investeerde in een embryo van Halifax van het Kluizebos en legde 14.000 euro neer. Een Brit had 15.000 euro over voor een embryo van Cumano die in 2006 wereldkampioen werd met Jos Lansink.

Bekijk hier de veilingprijzen

Bron: Horses.nl/YouTube