Prijstopper PS-Online Auktion levert 66.000 euro op

Afgelopen zondag werd het hoogste bod bij de PS-Online Auktion uitgebracht op Caloubet PS (v. Caballero). De 3-jarige hengst werd afgeslagen op 66.000 euro en blijft in Duitsland. 62.000 euro betaalde een Duitse bieder voor de schimmel Messgano PS (v. Messenger). Het bloed van Chacco-Blue is in beide paarden aanwezig en hielp bij de prijsbepaling.