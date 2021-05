Prinsjesdag: Comme il faut levert veilingtopper,Totilas-veulen blijft in Nederland

Op de online veulenveiling van Prinsjesdag kwamen vanavond 21 veulens onder de hamer. Het hengstveulen Comme D RH Z (Comme il faut x Dominator Z) was het meest in trek. Het leek er op dat hij in Nederland zou blijven maar uiteindelijk trokken kopers uit Japan met 22.000 euro aan het langste eind.

Het tweede geld werd betaald voor Riva-Noeska (So Perfect x Apache). Daarmee was deze merrie het duurste dressuurveulen. Zij blijft voor 15.000 euro in Nederland.

Totilas-veulen

Ook Roaring Spring SSS (Totilas x Charmeur) blijft in Nederland. Dit hengstveulen werd afgeslagen voor 13.000 euro.

Volledige collectie en resultaten

Bron: Horses.nl