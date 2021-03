Prinsjesdag embryoveiling sluit morgenavond

Morgenavond om 20.00 uur sluit de Prinsjesdag embryoveiling en aangezien er zoveel exclusief materiaal tussen zit, wijzen we u er graag nogmaals op! Het gaat om zestien embryo's met exclusief bloed, zes dressuurgefokte embryo's en tien springpaarden in wording.

Van de zestien embryo’s zijn er zes dressuur gefokt waarvan er maar liefst twee uit de fameuze Obertje-stam komen. Behalve Grand Prix dressuurpaarden produceert deze stam goedgekeurde hengsten en NMK kampioenen aan de lopende band! Denk alleen maar aan Tango, Bonzanjo, Zhara-Obertje en D. Obertje. De embryo’s stammen af de stempelhengst Gribaldi en de indrukwekkende Lord Europe.

Valverde uit NMK-kampioene

Een ander opvallend embryo is de Valverde N.R.W. x Davino V.O.D. Dit embryo komt voort uit een moederlijn die op dit moment zeer populair is. De hengsten Mowgli V.O.D. en Kjento zijn zeer nauw verwant. De moeder is de NMK kampioen van 2015, wat onze verwachtingen nog hoger maakt!

Bordeaux uit Lady Reveil-stam

Bordeaux gecombineerd met de Lady Reveil stam is garantie voor succes. De moeder van dit embryo gaf Superio (lichte tour) en de ZZ zwaar gekwalificeerde Soliste (ZZ zwaar). Verder zien we een embryo van de geweldige Vivaldi- zoon Vitalis. Hij is hier gecombineerd met een merrie die zelf Z2 dressuur liep en de halfzus is van twee Grand Prix dressuurpaarden. Garantie voor succes!

Escolar uit Zieta de la Fazenda

Het laatste dressuur embryo is van Escolar en Zieta de la Fazenda. De moeder is de zus van maar liefst 8 succesvolle dressuurpaarden en dat maakt haar uiterst interessant! Vader Escolar liep succesvol op Grand Prix niveau en was zelfs geselecteerd voor het Duitse Olympische team.

Balou du Reventon uit zus Emerald

Wie wil er nu geen veulen van Balou du Reventon en de zus van Emerald en Nixon van ’t Meulenhof op stal hebben? Deze unieke mogelijkheid bieden wij u! Balou du Reventon was lange tijd met Darragh Kenny één van de beste paarden in het circuit en zijn schaarse nakomelingen lijken dezelfde bijzondere kwaliteiten te bezitten. Naast de twee genoemde hengsten is dit embryo via moederskant nauw verwant toppers als Illusionata van ’t Meulenhof, Jilbert van ’t Ruytershof en Pegase van ’t Ruytershof.

Twee Eldorado-embryo’s

Verder in de collectie vinden we twee embryo’s van geweldenaar Eldorado van de Zeshoek, die het ene toppaard na het andere lijkt af te geven. Hier is hij aangepaard met de zus van de nieuwe ster van Gudrun Patteet: Sea Coast Kashmira Z, die vorige week nog een GP CSI4* won in Vejer de la Frontera. Het andere embryo van Eldorado komt uit de sport stam pur sang “Belle-Amie”, en heeft een oma én overgrootoma die op Grand Prix niveau hebben laten zien wat ze kunnen. De moeder Kisabelle-S is nog een jonge merrie die over zeer veel kwaliteit beschikt.

Willem Greve – Eldorado van Zeshoek TN Jumping Indoor Maastricht 2016 © DigiShots

Van het jonge talent Uricas van de Kattevennen zien we een embryo gefokt uit een dochter van Gentleman. Afgelopen weekend maakt Harrie Smolders bekend de nieuwe ruiter te zijn van deze prachtige en veelbelovende hengst. Dit is de mogelijkheid voor u om al een nakomeling in uw bezit te hebben op het moment dat dit duo succesvol wordt op GP niveau!

Cornet uit zus Arrayan

Een Cornet Obolensky uit de zus van CSI5* winnaar Arrayan, is een embryo waar iedere sportliefhebber van gaat watertanden. Behalve Arrayan vinden meerdere 1.60 en 1.50 paarden hun roots in deze stam.

Twee Chacco-Blues

Van de legendarische Chacco Blue zien we maar liefst twee embryo’s uit twee van de beste stammen van de wereld: Van ‘t Roosakker en Van ’t Heike. Uit de Roosakker stam hebben we daarnaast een zeer interessant embryo van VDL Carrera en Toulon. Carrera lijkt net zo’n stempelhengst te worden als zijn vader en dat in combinatie met deze stam is een garantie voor succes.

Mumbai x Lollypop van ’t Heike

Één van de meest besproken jonge hengsten van het moment is Christian Kukuk’s topper Mumbai. Het halfbroertje van Opium van de Moerhoeve levert hier een embryo met de Numero Uno dochter Lollypop Van ’t Heike. Zij is nauw verwant aan o.a. Fair Light van ’t Heike en alle andere prominenten uit deze familie.

Nixon van ’t Meulenhof uit dochter Tiffany van ’t Paradijs

Nixon van ’t Meulenhof (debuteerde onlangs succesvol op 1.50 niveau) en een dochter van Tiffany van ’t Paradijs leveren samen het laatste embryo. Tiffany is het top paard van Laura Chapot en komt uit een fantastische stam vol sport, zoals u van ons gewend bent!

U kunt bieden tot dinsdagavond 2 maart 20.00 uur en u kunt zich inschrijven via deze link.

Bron: Persbericht

