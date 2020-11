PS casht ruim een ton voor vierjarige merrie, meerdere paarden naar Nederland

Zowel Nederlandse als Duitse kopers aasten op Vivaconta Blue PS (Vivant van de Heffinck x Cortez). Na een pittig biedduel ging de vierjarige merrie in de vanavond afgesloten online veiling PS Online van Paul Schockemöhle uiteindelijk naar Duitse kopers. Daarvoor betaalden ze 102.000 euro.

Net iets minder werd betaald voor Diacentio PS (Diaron x Baloubet du Rouet). Deze driejarige hengst blijft voor 99.000 euro in Duitsland.

Nederlandse kopers

Het derde paard dat flink geld opbracht was Balouretta PS (Baloubet du Rouet x Claretta PS). Voor 85.000 euro werd deze vierjarige merrie afgeslagen aan Nederlandse kopers. Daarnaast komt nog een paard naar Nederland: dat is de driejarige ruin Action C PS (Action Blue x Chacco-Blue) voor 54.000 euro.

Bron: Horses.nl