PS Online: 115.000 euro voor Casallco-merrie

Op de vanavond afgesloten online veiling van Paul Schockemöhle kwamen tien springpaarden onder de hamer. Het meeste geld werd betaald voor Casalorette PS (Casallco x Contendros). Deze vijfjarige merrie was het enige paard dat een bedrag met zes cijfers opbracht en gaat voor 115.000 euro naar Italië.

Het tweede geld werd betaald voor Chacconana PS (Chacoon Blue x Kannan). Meerdere Duitse kopers lieten hun oog vallen op deze vijfjarige merrie. Zij werd uiteindelijk voor 94.000 euro afgeslagen en blijft voor dat geld in Duitsland. Forever Gold PS (For Pleasure x Contendros) leverde het derde geld van 67.000 euro op. Ook deze zesjarige merrie blijft in Duitsland.

Bron: Horses.nl