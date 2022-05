PS Online: 125.000 euro voor Chacoon Blue-merrie

Van de vier Chacoon Blue-nazaten die Paul Schockemöhle in zijn online veiling PS Online inbracht, was Chavalera PS (Chacoon Blue x Calvaro Z) de absolute veilingtopper. Deze vierjarige merrie werd vanavond na een flink biedduel afgeslagen voor 125.000 euro en blijft voor dat geld in Duitsland.

Het tweede geld werd betaald voor Mr. Sheffield PS (Messenger x Conthargos). Deze vierjarige ruin gaat voor 80.000 euro naar Brazilië.

Nog een Chacoon Blue

Naast de veilingtopper is er nog een Chacoon Blue-nazaat terug te vinden in de top 3 van duurste paarden: Chamberlain PS (Chacoon Blue x Conthargos). Deze vierjarige hengst kwam voor 57.000 euro in handen van kopers uit Frankrijk.

