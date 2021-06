PS Online: 65.000 euro voor Qualdandro Z-merrie, een naar Nederland

Op de vanavond afgesloten online veiling van Paul Schockemöhle kwamen tien jonge springpaarden onder de hamer. Veilingtopper was Quila Blue PS (Qualdandro Z x Chacco-Blue). Deze vierjarige merrie gaat voor 65.000 euro naar België.

Het tweede geld werd betaald voor de vierjarige merrie Contha Dia PS (Conthargos x Diarado). Zij blijft voor 60.000 euro in Duitsland. De vierjarige merrie Chakkawita PS (Chac Boy x Stakkatol) vertrekt voor 56.000 euro naar Hongarije.

Nederlandse kopers

De merries waren het meest in trek want ook het vierde geld werd betaald voor een merrie. Deze vierjarige Cientha PS (Cicero Z x Conthargos) kwam voor 50.000 euro in handen van Nederlandse kopers.

Bron: Horses.nl