PS Online: 70.000 euro voor vierjarige Diaron-merrie

Op de dinsdagavond afgesloten online veiling van Paul Schockemöhle kwamen tien jonge springpaarden onder de hamer. Vier paarden brachten 50.000 euro en meer op. Absolute veilingtopper was Diacarta Rouge PS (Diaron x Cartogran). Na een flink biedduel blijft deze vierjarige merrie voor 70.000 euro in Duitsland.

Ook het tweede geld werd betaald voor een merrie: Chaka Khan PS (Chac Boy x Stakkatol). Net als de veilingtopper blijft ook deze vierjarige merrie in Duitsland. Op drie in de veilingresultaten weer een merrie. Deze vierjarige Chasalana PS (Chacoon Blue x Sandro Boy) kwam voor 53.000 euro in handen van Duitse kopers.

Bron: Horses.nl