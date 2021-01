PS Online: 72.000 voor vierjarige Chac Boy-merrie

Op de dinsdagavond afgesloten veiling PS Online van Paul Schockemöhle kwamen elf jonge springpaarden onder de hamer. Het meeste geld werd betaald voor Chaggy Anne PS (Chac Boy x Quintessence Z). Voor 72.000 euro gaat deze vierjarige merrie naar Denemarken.

Merries bleken in trek want naast de veilingtopper werd ook het tweede geld werd betaald voor een merrie. Dat is CC’s Amour PS (Chacoon Blue x Andiamo Z. Voor deze vierjarige merrie betaalden kopers uit Frankrijk 62.000 euro.

Nog twee boven halve ton

Daarnaast brachten nog twee paarden meer dan een halve ton op: de vierjarige ruin Messdano Blue PS (Messenger x Andiamo Z) gaat voor 54.000 euro naar Denemarken en daar gaat ook de even oude ruin Diaro Blue PS (Diaron PS x Chacco-Blue) voor 52.000 euro naartoe.

Teruggetrokken

Ook op Chaco Lara PS (Chac Boy x Lancer II) werd flink geboden. Voor deze vierjarige merrie liepen de biedingen op tot 66.000 euro maar zij werd teruggetrokken uit de veiling.

Bron: Horses.nl