PS-Online: Action Blue-ruin voor 44.000 euro naar Nederland

Op de dinsdagavond afgesloten PS Online-veiling kwamen dertien jonge springpaarden van Gestüt Lewitz onder de hamer. Veilingtopper was Vithargos PS (Vivant van de Heffinck x Conthargos). Hij blijft voor 55.000 euro in Duitsland. Drie paarden werden afgeslagen aan Nederlandse kopers.

Het tweede geld werd betaald voor Forloubet PS (For Pleasure x Baloubet du Rouet). Hij vertrekt voor 48.000 euro naar België. Nederlandse kopers betaalden 44.000 euro voor Acloubet PS (Action Blue x Baloubet du Rouet). Datzelfde bedrag leverde ook Vi-Blue PS (Vivant van de Heffinck x Chacco-Blue) op. Hij blijft in Duitsland. Het vijfde paard dat meer dan 40.000 euro opbracht, was Chac Staro PS (Chac Boy x Quick Star). Franse kopers betaalden 41.000 euro.

Nederland

Naast de Action Blue-zoon komen er nog twee vierjarige ruinen naar Nederland. Dat zijn Stakkas PS (Stakkatol x Quantas) voor 17.000 euro en Casacetto PS (Casanova x Lancer III) voor 14.500 euro.

Gemiddeld ruim 30.000 euro

De dertien paarden brachten in totaal 397.500 euro op met een gemiddelde van 30.577 euro.

