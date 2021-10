PS Online: Caballero duurder dan Chacco-Blue

Op de vanavond afgesloten online veiling van Paul Schockemöhle werd niet het gewilde bloed van Chacco-Blue het duurst betaald, die eer ging naar naar een dochter van Caballero. Deze vierjarige Cabatola PS (mv. Stakkatol) werd afgeslagen voor 64.000 euro en gaat voor dat geld naar Zuid-Afrika.

De vierjarige Chacco Blue-dochter Chaccaloua Blue PS (mv. Filou de Muze) bracht 58.000 euro op. Zij werd afgeslagen aan kopers uit Mexico. Het derde paard dat meer dan 50.000 euro opleverde was For Cabea PS (For Pleasure x Carembar de Muze). Deze vierjarige merrie blijft voor 54.000 euro in Duitsland.

Volledige collectie en resultaten

Bron: Horses.nl