PS Online: Vierjarige Cornet du Lys-zoon voor bijna een ton naar Nederland

Op de vanavond afgesloten online veiling PS Online van Paul Schockemöhle kwamen tien jonge springpaarden onder de hamer. Nederlandse kopers kregen Cornet's Dio Blanco (Cornet du Lys x Chacco Lover) in handen. Zij betaalden, na een flink biedduel met geïnteresseerden uit Duitsland, 98.000 euro voor deze vierjarige hengst.

Ook de strijd om Come to London (Conthargos x Glock’s London) ging tussen Nederlandse en Duitse kopers. Uiteindelijk trokken de Duitsers aan het langste eind. Zij kochten vierjarige ruin voor 100.00 euro en met die prijs was dit de veilingtopper.

Nederlanders tot 44.000

Net iets minder dan een halve ton was er voor Chakarello PS (Chacoon Blue x Stakkatol). Ook in deze vierjarige ruin hadden kopers uit Nederland interesse maar zij haakten af na een bod van 44.000 euro. Voor 48.000 euro blijft de Chacoon Blue-zoon in Duitsland.

Bron: Horses.nl