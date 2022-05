Raven-dochter met 17.000 euro duurste veulen Westfalen Online

Op de tweede Westfaalse veulenveiling van het jaar stonden twintig veulens in de collectie, waarvan er vijftien zijn verkocht. Het merrieveulen van Raven, Ronja Räubertochter, was met 17.000 euro de veilingtopper. Gemiddeld werd er 8.950 euro per veulen betaald.

Het biedduel om Ronja Räubertochter ging tussen bieders uit Duitsland en uit de VS, waarbij het winnende bod voor het merrietje uit Duitsland kwam. Sir Kunterbunt was met 14.500 euro het tweede duurste dressuurveulen. De voshengst was vanaf het begin populair. Zijn video was verreweg het meest bekeken van deze veilingcollectie op YouTube. De zoon van Sir Donnerhall I vond zijn nieuwe thuis bij klanten uit Oldenburg.

Springveulens

Bij de springveulens was Connection (v. Comme il faut) het duurste veulen. Dit hengstje bleef in Duitsland voor het bedrag van 15.000 euro. De Hickstead Blue-zoon Henry, die met zijn ene blauwe oog een opvallende verschijning is, was met 10.500 het tweede duurste springveulen.



Alle prijzen

Bron: Westfalen