Raven-zoon Rising Star met 90.500 euro prijstopper Westfalen

Het hengstveulen Rising Star (Raven x Belstaff) was met 90.500 euro met afstand de veilingtopper van de online Westfalen veulenveiling, die vandaag sloot. Al bij het begin van de bid up stond de teller op ruim 50.000 euro, maar na een aantal keer verhogen kwam het winnende bod uiteindelijk na 98 biedingen. De nakomeling van de pas vierjarige Raven (v. Revolution) blijft voor dat geld in Duitsland.