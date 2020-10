Referenties van The Youngsters die over de hele wereld schitteren

Het team van The Youngsters is momenteel volop bezig met de online editie van The Youngsters op dinsdag 10 november 2020, maar kijkt ook graag terug op de vorige twee edities. De paarden die in 2018 en 2019 zijn verkocht, hebben met hun nieuwe eigenaren fantastische resultaten behaald en veel terugkerende klanten hebben hun belangstelling voor de editie van dit jaar laten blijken.

Eén van hen is de Nederlandse springruiter Glenn Knoester: “Na goede ervaringen in 2018 en 2019 kijk ik uit naar de veiling van dit jaar.”

‘Jillz heeft een mooie toekomst in het verschiet’

In de eerste editie van The Youngsters in 2018 kocht Glenn Knoester de destijds vierjarige merrie Jillz (v. Jamal van de Heffinck). “Ze is nu zes jaar oud en echt veelbelovend. Jillz heeft al vele internationale jonge paardenrubrieken gesprongen en is een paard met een mooie toekomst in het verschiet”, vertelt Knoester.

‘Leicester sprong fantastisch in de Blom Cup’

“In de tweede veiling in 2019 kochten we de toen driejarige Harley VDL-zoon Leicester. Dit jaar als vierjarige ontwikkelde Leicester zich zeer goed en sprong hij fantastisch in de Blom Cup voor vierjarigen in Valkenswaard.” Leicester ontving een 9,2 voor het springen en een 8,8 voor het rijden en werd daarna verkocht aan de gerenommeerde Ashford Farm van Enda Carroll”, aldus Knoester.

2018 veilingtopper Je T’Aime wint onder Billy Twomey

De in 2018 verkochte veilingtopper Je T’Aime voldoet aan de hoge verwachtingen; in de eerste editie van The Youngsters werd Je T’Aime verkocht aan Billy Twomey, Karel Cox en Johnny Pals. Onder het zadel van de Ierse topruiter Billy Twomey lijkt Je T’Aime alle potentie te hebben voor het hoogste niveau en won onlangs twee internationale zevenjarige rubrieken in Vejer de la Frontera.

Karanza maakt grootse indruk

De referenties van The Youngsters doen het uitstekend over de hele wereld; in de vorige edities werden de paarden naar maar liefst dertien verschillende landen verkocht. In Polen maakt de nu vijfjarige merrie Karanza grootse indruk. Onder het zadel van Slawomir Uchwat won Karanza een bronzen medaille op de Poolse kampioenschappen voor vijfjarigen en was onlangs meerdere malen geplaatst in de jonge paardenrubrieken van Warschau Jumping 2020.

Talrijke overwinningen voor Jackpot, Kingstone & Unicorn

Een andere opvallende referentie is de zesjarige Jackpot; gereden door de Zwitserse Morgane Dassio, heeft Jackpot al drie CSI Young Horse-klassen gewonnen in 2019 en 2020. De in 2018 verkochte Kingstone stond onlangs in de schijnwerpers door de CSI Young Horse-finale in Valencia te winnen, gereden door de Belgische springruiter Boy-Adrian van Gelderen. In de Verenigde Staten doet de 2019 veilingtopper Unicorn het uitstekend in de hunter-wedstrijden. Unicorn, tegenwoordig Courtly genaamd, is in het bezit van McLain Ward en Owen Rogers en heeft al talrijke hunter-rubrieken gewonnen.

De collectie van 2020 is inmiddels online en de gereden sportpaarden zijn beschikbaar om uit te proberen en de driejarige springpaarden voor bezichtigingen. Neem gerust contact op via [email protected] of +316 23412073.

Bron: Persbericht