Ruim 43.000 euro voor online-prijstopper Oldenburg

Be My Love (Bonds x San Amour I) was zaterdag met afstand de topper van de eerste online Elite-veiling van het Oldenburger Verband. Het bruine hengstveulen bracht 43.250 euro op en werd verkocht aan een Deense bieder. Emily (Emerald van 't Ruytershof x Verdi) was de topper bij de springveulens, zij werd voor 21.000 euro verkocht naar Rusland.