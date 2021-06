Secret-veulen brengt 27.500 euro op in Hannover

Op de vanavond afgesloten online veulenveiling van het Hannoveraner Verband was een hengstveulen van Secret het meest in trek. Deze Sir Lui (mv. Sarkozy) werd afgeslagen voor 27.500 euro en blijft voor dat geld in Duitsland.

Net iets minder was er voor Savanna (Sezuan’s Donnerhall x Don Crusador). Zij bracht 26.500 euro op en was daarmee het duurste merrieveulen. Ook dit veulen blijft in Duitsland.

Duurste springveulen

Het derde veulen dat meer dan 15.000 euro opleverde was Damion (Dominator Z x For Pleasure). Hij was met 17.000 euro het duurste springgefokte veulen en blijft in Duitsland.

Totilas x Vivaldi

Een hengstveulen van Totilas uit een moeder van Vivaldi werd afgeslagen voor 13.000 euro en ook deze Total Miami blijft in Duitsland.

Volledige collectie en resultaten

Bron: Horses.nl