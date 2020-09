September Deals zijn geopend!

Vanaf deze middag is de September Deals veiling van Horsedeals.auction geopend. Het aanbod diepvriesrietjes is, zoals steeds, weer zeer uitgebreid met keuze uit meer dan 80 toppers! Naast wederom een origineel rietje van Chacco Blue zitten er ook rietjes van onder meer Glock’s London, Dominator Z, Cornet Obolensky, Balou du Reventon, Conthargos, Mylord Carthago, Vigo d’Arsouilles en dressuurhengsten zoals Bretton Woods, Charmeur en Gribaldi in deze veilingcollectie.

Daarnaast zullen er ook enkele fokmerries te koop zijn én top (merrie)embryo’s uit de beste moederlijnen en met vaders zoals Chacco Blue en Dominator Z!

Top Embryo’s

Maar liefst 7 Chacco Blue embryo’s uit moederlijnen zoals Goya, Stella di for de Diamant, New Livia van ’t Roth, Prima Donna van ’t Roosakker, Marelyn Lente, Just Penelope en Delta Mossel Jantje. Daarnaast is er ook een merrie embryo van Dominator Z x Prima Donna van ’t Roosakker en een merrie embryo van Cornet du Lys x Iluna de Muze.

Voor ieder wat wils dus in deze September Deals veiling!

Kijk voor de hele collectie op: www.horsedeals.auction