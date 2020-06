Shockstrand veiling: 82.000 euro voor merrieveulen van Fürst Romancier

Op de allereerste online veulenveiling van Helgstrand Dressage en Paul Schockemöhle werd maar liefst 82.000 euro neergelegd voor Fürstin d'Amour (Fürst Romancier x San Amour). Het vosje blijft in Duitsland, waar ze ook geboren is.

In totaal kwamen 22 veulens onder de hamer bij de internationale online-veiling. Voor Full of Dreams (Fürstenball x Spörcken) werd 40.000 euro betaald. Dit hengstveulen is naar Nederland verkocht.

Er gingen nog twee veulens voor net iets boven de 20.000 euro weg. Dertien van de 22 geveilde veulens leverde een prijs tussen de 10 en 20 duizend euro op.

Bron: Helgstrand / Horses.nl