So Unique levert topper Hannoveraanse veulenveiling: 51.000 euro

Op de naar het internet verplaatste veulenveiling van het Hannoveraanse stamboek brachten de 20 veulens gemiddeld 10.364 euro op. Een mooi gemiddelde. Topper met een prijs van 51.000 euro was So One (So Unique x Diamond Hit).

Voor dat bedrag kwam So One in Amerikaanse handen. Sarah Thayer kocht het hengstveulen en Eva Möller, die ook vader So Unique rijdt, krijgt hem onder haar hoede.

Viva Gold

De vorig jaar in Duitsland door de fokkers fors gebruikte Viva Gold (Vivaldi x For Romance I x Weihegold v. Don Schufro) leverde de nummer 2 van de veiling. Viva Las Vegas (mv. Foundation) werd voor 20.500 euro geveild.

Big Star

Met een prijs van 14.000 euro was Blue Star (Big Star x Diacontinus) het duurste springgefokte veulen.

Alle prijzen

Bron: Horses.nl