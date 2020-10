Sport Pro Horses-veiling met 13 dressuurtalenten in de startblokken

De Sport Pro Horses-veiling, met een collectie van dertien topdressuurpaarden, gaat dinsdag 20 oktober om 16.00 uur van start. Op zaterdag 24 oktober om 18.00 uur zullen de paarden virtueel verkocht worden.

Van jonge toptalenten tot internationale Grand Prix-paarden maken hun opwachting in de online veiling. De paarden staan in Uden, op Stal SPORT PRO HORSES, en het is mogelijk om ze te komen bekijken en uitproberen.

Bekijk de collectie en registreer om mee te bieden

Uitgelicht

De elfjarige Oldi 67 is de perfecte partner voor de ruiter die direct op hoog niveau wil rijden. Oldi is een zwarte ruin met veel beweging. Hij is internationaal succesvol uitgebracht op Inter I-niveau met resultaten boven de 70%, onder andere 71.053% in Jumping Amsterdam. Onlangs reed Oldi zijn eerste internationale GP en haalde 68,7%. Zijn tempi-veranderingen zijn hoogtepunten, net als zijn stap. Oldi is een nakomeling van de twee Grand Prix-paarden: Swagman (v. Sandro Hit) en Don Primero (v. Donnerhall). Oldi

Genuine is een 9-jarige topmerrie die klaar is voor Grand Prix-niveau. Ze werd de afgelopen jaren internationaal uitgebracht in de Prix St George en Inter I en heeft mooie resultaten behaald. Deze zeer werkwillige merrie doet nu alle oefeningen voor de Grand Prix en is klaar om mee te doen als U25- of Grand Prix-paard. Deze prachtige opvallende, zwarte merrie is een afstamming van de bekende Totilas. Voeg aan dit paard de tophengst Negro toe als de grootvader van Genuine, en je hebt inderdaad een merrie met een zeer interessante pedigree.

Gavi del Gavi is een zeer betrouwbare, grote 9-jarige merrie met een goede beweging en bereidheid tot werken. In de finale van de Pavo Cup werd Gavi del Gavi tiende en verdiende hij een ticket voor de halve finale van het WK. De vosmerrie loopt inmiddels op PSG-niveau maar bezit zeker het talent om nog verder te gaan. Ze heeft een opmerkelijk goede stap met veel kracht, ruimte en afdruk. Gavi is een opmerkelijke combinatie van Jazz x Krack C met een geweldig karakter.

De drie jaar oude Space Oddity is gezegend met buitengewoon dynamische bewegingen. Als zoon van de Westfaalse hengst Santo Domingo beweegt Space Oddity met veel souplesse en talent. Santo Domingo, goedgekeurd door een aantal Duitse stamboeken, is een product van de topverervers San Amour I en Furst Heinrich. Zijn moederlijn, van de Hannoveraanse hengst Laurentio, bevat talrijke Lichte Tour-paarden.

Bron: Sport Pro Horses