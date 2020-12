Sportpaarden met een goed verhaal te koop tijdens HSH Auction 2020

Op 7 december komt de 6e collectie van de HSH Auction onder de veilinghamer. Dit jaar is het een virtuele hamer, vanwege het coronavirus. Het weerhield de organisatie van de veiling er niet van om een collectie met goede sportpaarden te selecteren.

In 20215 vond de eerste editie van de veiling plaats. De jonge ondernemers Aniek Diks, Sjors van Oorschot en Jesse Cranen hebben met hun concept een succesformule te pakken. Met hun selectie van 25 springpaarden weten ze ook dit jaar het koperspubliek weer te overtuigen.

Brede collectie

‘’Ondanks dat dit jaar anders is dan we gewend zijn hebben we al veel aanvragen gehad voor onze veilingpaarden. Het is een brede collectie waar voor iedere ruiter of amazone een goed paard te koop is. We hebben van alle paarden hoge verwachtingen en ik denk zeker dat er voor professionals een paar ‘echte’ tussen zitten. We proberen ieder jaar weer een collectie fijne sportpaarden bij elkaar te zoeken en ik denk dat we daar dit jaar weer goed in geslaagd zijn,’’ aldus springamazone Aniek Diks.

Gezondheid staat voorop

Collega Jesse Cranen vult aan: ‘’Natuurlijk is het jammer dat het dit jaar een online editie is. De sfeer tijdens de fysieke veiling is uniek, maar gezondheid staat voorop en daarom gaan we dit jaar online. Waar kopers normaal de mogelijkheid hebben om de paarden ook nog live te bewonderen moeten ze nu oordelen op de foto’s en video’s. Ik durf met zekerheid te zeggen dat de veilingpaarden stuk voor stuk goede modellen zijn, met een sterke manier springen en een goed en eerlijk verhaal hebben. Als je een paard bij de online veiling van de HSH Auction koopt ga je thuis positief verrast zijn. Het zijn paarden voor de toekomst.’’

Koperspubliek uitbreiden

Niet eerder werd de veiling online georganiseerd, maar in de afgelopen vijf edities heeft het trio een goede naam op weten te bouwen in de markt. ‘’Van deze reputatie plukken we nu de vruchten. We hebben veel goede paarden aangeboden gekregen die we graag veilen. Door de jaren heen hebben we een vaste klantenkring opgebouwd dit jaarlijks terugkomen om te kopen op de veiling. Dit jaar is misschien wel de uitgelezen kans om het koperspubliek uit te breiden met internationale klanten. We hebben niet alleen top springpaarden te koop maar ook zeker een aantal paarden die zeer geschikt zijn als hunters. Dat kan wel eens heel interessant zijn voor de Amerikaanse markt, ‘’zegt Sjors van Oorschot.

De veiling gaat open op 5 december vanaf 10.00u en sluit op 7 december vanaf 19.00u. De collectie is te bekijken via deze link. Bieden kan nadat er geregistreerd is op de veiling website.

Collectie

Bron: Persbericht