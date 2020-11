Stal Optimus auction: bieden op veulens en embryo’s geopend

Via www.stal-optimus.auction kan er vanaf vandaag geboden worden op veulens en embryo’s. De veiling biedt gratis opfok tot mei van aangekochte veulens, rekent geen commissie en alle aangeboden veulens en embryo’s zijn gefokt door Optimus.

De moeders springen zelf internationaal of zijn verwant aan toppaarden.

Exquise du Pachis 160 – 3 e Italiaans kampioenschap

Italiaans kampioenschap Cacacha vh Schaeck 160 – 3 e GP 155 CSI3*

GP 155 CSI3* Karlin v ’t Vennehof 160, 7 e GP 160 CSI5*

GP 160 CSI5* Cristel 150 – 5 e GP CSI3* Busto

GP CSI3* Busto Anita du Park 150 – 2e BK YR

Manou de Muze 8yo 150 – clearmachine

Zuster Vagabond de la Pomme

Zuster H&M All-in, Europees kampioen – Olympisch zilver

…

Broer Harley vd Bisschop

Een exceptioneel veulen is de broer van Harley vd Bisschop. Harley won verschillende GP CSI5* en dikte zijn prijzengeld ondertussen aan tot 1.554.419 euro.

Volle zus of broer van Cristel

Een bijzonder embryo is de volle zuster of broer van Cristel. Deze topmerrie werd recent vijfde in de CSI3* van Busto met Young Rider Max Sebrechts.

Geen dracht, geen betaling

Vier ingevroren embryo’s worden aangeboden onder de voorwaarde:

GEEN DRACHT => GEEN BETALING.

Acht Emeralds

Emerald is acht keer de vader. Andere hengsten zijn Cumano, Diamant, Tangelo, Thunder, Chilli Willi, Mylord Carthago, Halifax vh Kluizebos, Malito, Cashpaid J&F, Bamako de Muze, Ermitage Kalone J&F, …

Programma

De veulenveiling eindigt op 30 november.

De veiling van embryo’s eindigt op 1 december.

Veulencollectie

Embryocollectie