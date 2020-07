Stal Tops, de familie Van de Lageweg en Frederik De Backer lanceren Trigon Auctions

Op vrijdag 17 Juli 2020 hebben Stal Tops, de familie Van de Lageweg en Frederik De Backer een nieuw veilingplatform gelanceerd, Trigon Auctions . Het platform biedt fokkers en kopers de kans om veulens, 2 en 3 jarigen, fokmerries, embryo’s en sportpaarden te kopen en te verkopen via wederkerende veilingen doorheen het jaar.

De samenstelling van 3 experten in hun vak maakt Trigon Auctions bijzonder. Stal Tops, in eigendom van een Olympisch gouden medaille winnaar en oprichter van de prestigieuze Longines Global Champions Tour, een toonaangevende hengstenhouderij wiens hengsten 4 Olympische medailles wonnen en een bekende veilingmeester en paardensport commentator werken samen om een afzetmarkt te creëren.

Expertise

“Het is de eerste keer dat 3 spelers uit verschillende disciplines hun krachten bundelen om fokkers te ondersteunen in de vermarkting van hun veulens en anderzijds klanten heel gericht kunnen bijstaan in hun investeringen. Dit is letterlijk een brug tussen fokkers en kopers” vertelt Janko Van de Lageweg van de VDL Stud, wiens familie ook de gerespecteerde WEF Sporthorse Auction inricht in samenwerking met Equestrian Sports Productions evenals de succesvolle De Wolden Summer Sale tijdens CH De Wolden.

De brug tussen fokkers en kopers

De Backer vertelt: “Online veilingen zijn een relatief nieuw medium om paarden te verkopen en te kopen en de markt heeft zich het laatste jaar enorm ontwikkelt met een groei in alle dimensies. Online kopen en verkopen vergt veel vertrouwen tussen de klant en het veilinghuis maar ook tussen het veilinghuis en de fokker/verkoper. Door streng te selecteren en enkel correcte veulens toelaten bouwen we voor ons zelf een duidelijke drempel die ook voor de klant vertrouwen schept om online met de zelfde overtuiging te kopen als offline.”

Transparantie

“Onze fokkers hebben een minimumprijs aangegeven en als die prijs niet gehaald wordt zijn de veulens niet verkocht en worden ze ook aangekondigd als niet verkocht. We willen transparant zijn naar onze klanten en naar andere fokkers. Door onze veulens in groepen te verdelen, trachten we een duidelijk scheiding te maken tussen de veulens. Group 1 zijn veulens afkomstig uit bijzonder sportfamilies, in combinatie met bewezen hengsten. Group 2 zijn eerder veulens die jonge, talentrijke hengsten als vader hebben of uit minder bekende sportfamilies. We staan helemaal achter die veulens en zij hebben net zo goed een kans om een succesvol sport paard te worden. We willen zo ook jonge hengsten de kans geven zich te tonen,” vertelt Frederik De Backer.

Buyers & Breeders Premium

“We moeten zij die de boel laten draaien belonen. Daarom hebben we een besloten om jaarlijks 20.000€ te investeren in een fokkers en kopers bonus, de Breeders & Buyers Premium. Veulens uit de veiling die later in de internationale sport presteren nemen deel aan de premie. Het geld wordt verdeeld tussen de fokker en de koper bij Trigon Auctions. Dit initiatief ondersteunt de fokkers en kopers die vertrouwen hebben in Trigon Auctions “ is de mening van de oprichters.

Group 1

De eerste veiling is een Group 1 veiling en de collectie is online. Het bieden begint op vrijdag 24 juli en eindigt op woensdag 29 juli om 20:00u. De collectie bestaat uit 13 veulens waaronder een hengstveulen van Tobago Z uit de volle zus van Bacardi VDL, een merrie veulen van Chaqui Z uit de volle zus van Etoulon VDL, een hengstveulen van Verdi uit de internationaal presterende Di Angela Z die een kleindochter is van Pialotta. Ook veulens van tophengst Diamant de Semilly, Douglas VDL, Hardrock Z, aanstormend talent El Barone 111 Z, Emerald en Wereldkampioenenmaker Stakkato Gold vervolledigen de collectie. Samen met een veulen uit de 5* Grand Prix winnares Sarena van Ben Maher, uit de zus van Jane Richard Philips’ Foica van den Bisschop, uit een zus van Maikel van der Vleutens Edinburgh en de volle broer van Seacoast Don’t Touch Tiji Hero Z heeft het team er vertrouwen in dat de veulens een goed resultaat zullen neerzetten en dat ze een rol zullen spelen in de Breeders & Buyers Premium.

Klik hier voor meer informatie

Bron: Persbericht