Succesvolle première in Vechta: Het Oldenburger Veilingjaar 2022 is succesvol van start gegaan

De Oldenburger Elite Fokmerrieveiling was een groot succes. Elf drachtige fokmerries

werden afgeslagen, voornamelijk naar gerenommeerde fokstallen. Fair Lady van Fürst Wilhelm - Ron William - Donnerhall gefokt door Dagmar en Hans-Werner Müller, Banzkow/Mecklenburg-Vorpommern, was met 29.000 euro de best geprijsde merrie. Fair Lady is drachtig van de Oldenburger Kampioen Hengst en Louisdor-Preis finalist Morricone I.

De achtjarige merrie is de volle zus van de hengst Fair Game, die al zegevierde in juniorproeven op M**-niveau onder Pia Casper. In de toekomst zal de zwarte merrie vreugde brengen in een toekomstgerichte fokstal in Brandenburg.

Duurste merrie 16000 euro

De duurste merrie van het Springpferdezuchtverband Oldenburg-International met 16.000 Euro was Reica van Cornet Obolensky – Landor S – Contender gefokt door Zuchthof Broxtermann, Wardenburg/Nedersaksen. De vierjarige Cornet Obolensky-merrie is drachtig van de zevenjarige jonge ster Dourkhan Hero Z, zegevierend in jonge paardenrubrieken onder Christian Ahlmann. Uit de moederlijn komt de 1.60 m succesvolle Lady Pilox van Lord Pezi/Amre Hamcho, SYR, 1.60 m, Lissabon door Lordanos/Mandy Johnstone, RSA, 1.60 m, evenals de goedgekeurde Cavall Ask van Calido I en Seidon van Sion. Reica zal bevallen van Oldenburger veulens in de toekomst in een gerenommeerde springstal in Zwitserland.

Een na duurste merrie

Tweede duurste merrie met een laat prijs van 23.500 euro was Ennigaldi van San Amour I – Depardieu – Feiner Stern gefokt door Ulrike Finck-Deichner, Homberg/Hessen. Ennigaldi is de moeder van het best geprijsde veilingveulen Marco Polo van Marc Cain voor 110.000 euro. Ze is momenteel drachtig van een dressuurpaardenleverancier van de eerste orde, Vitalis. De Grand Dame verhuist naar een Oldenburgse vaste klant en eersteklas succesvolle fokker uit het oosten van Duitsland.

Omzet 173000 euro

De 1e Oldenburger Elite Fokmerrieveiling van het Oldenburger Verband was een schitterende start van

Oldenburgs veilingjaar 2022 en schitterde met een gemiddelde prijs van zo’n 16.000 euro en een omzet van 173.000 euro.

Bekijk hier de prijslijst van de 1e Oldenburg Elite Fokmerrieveiling:

https://oldenburger-

pferde.com/upload/News/Auktion/Preisliste_Zuchtstutenauktion_25.02.22.pdf