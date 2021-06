Suus Kuyten koopt driejarige Emerald-zoon voor 140.000 euro

Op de dinsdagavond afgesloten online veiling van Zangersheide bracht I’m The Best des Guy (Emerald x Corofino I) veruit het meeste geld op. De driejarige hengst werd afgeslagen voor 140.000 euro. Nieuwe eigenaresse is de Nederlandse springamazone Suus Kuyten.

Suus Kuyten is laaiend enthousiast over haar nieuwe aankoop. “I’m The Best des Guy is een fantastisch sportpaard. Hij springt voor een elf op tien, is bloedmooi en bijzonder sportief. Daarnaast is het een hengst en is de bloedopbouw met Emerald, Corofino I en Narcos II ook heel interessant voor de fokkerij. Ik was meteen verliefd toen ik de eerste video’s zag en wilde hem absoluut.”

Goedgekeurde hengst

De tweede duurste was de vierjarige voor Zangersheide goedgekeurde hengst Hip Hop de Hus (Eldorado de Hus x Calidi I). Hij werd voor 62.000 euro verkocht aan de Amerikaanse Sarah Orr en getraind zal worden door Lizzy Traband van E. Holland Stables.

Meer Nederlandse kopers

Naast de veilingtopper komen nog twee paarden naar Nederland: de driejarige voor Zangersheide goedgekeurde hengst Sugar Daddy vd Axelhoeve (Amadeo van’t Vossenhof Z x Cumano) voor 41.000 euro en de driejarige merrie Delicious vd Klaverbeek Z (Diaro Gin x Cassini II) voor 12.000 euro.

Volledige collectie en resultaten

Bron: Horses.nl/Persbericht