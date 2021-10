SWB online: 30.500 euro voor Fortnite veulen

Op de online eliteveiling van het SWB kwamen 18 dressuurveulens onder de hamer. Het meeste geld werd betaald voor Ebbot F (Fortnite x Ehrenpreis NRW). Dit hengstveulen blijft voor 30.500 euro in Zweden.

Duurste merrieveulen was V.I.P TH (Sezuan’s Donnerhall x Quaterback). Net als de veilingtopper blijft ook dit veulen in Zweden. Het derde geld werd betaald voor een hengstveulen met Nederlandse genen: This is the Way GJ (Franklin x Totilas). Hij kwam voor 25.500 euro in handen van kopers uit Amerika.

Bron: Horses.nl