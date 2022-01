Taminiau-zoon Onyx met 42.000 euro veilingtopper KWPN Online Stallion Auction

Er werd tot het allerlaatste moment geboden op de driejarige Taminiau-zoon Onyx in de KWPN Online Stallion Auction, die vanavond sloot. Na meerdere keren verlenging van de veiling kwam het winnende bod uiteindelijk uit op 42.000 euro. Daarmee was de zwartbruine hengst met afstand de veilingtopper van deze online veiling. Onyx bleef voor dat bedrag in Nederlandse handen.

Het tweede geld werd in deze veiling betaald voor Olivier van de Gathe (v. Glamourdale) en Orbison (v. Deparon U.S.). Deze beide hengsten werden digitaal afgeslagen voor 32.000 euro. Orbison vertrekt voor dat bedrag naar Chili en Olivier vd Gathe krijgt een stal in Duitsland.

Springhengsten

Bij de springhengsten werd het hoogste bedrag neergeteld voor Ole (v. Emerald van ’t Ruytershof) en Obiku (v. Jappeloup). Beide hengsten wisselden van eigenaar voor 22.000 euro. Obiku blijft voor dat geld in Nederlandse handen en Ole werd aangeschaft door een bieder uit Hongarije.

Omzet

In totaal werd er 369.000 euro omgezet op deze veiling en dat betekent dat er gemiddeld bijna 18.500 euro per paard werd betaald. Er werden een heel aantal hengsten naar het buitenland verkocht. Behalve kopers uit Duitsland en Hongarije, waren er ook kopers uit Polen, Portugal, Rusland, UK, Chili en er bleven ook een aantal paarden in Nederland.

Alle bedragen

Bron: Horses.nl