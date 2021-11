The Youngsters Auction deels online door nieuwe corona-maatregelen

De organisatie van The Youngsters Auction heeft door de nieuwe corona-maatregelen moeten besluiten om de veiling van dinsdag 23 november 2021 grotendeels online te laten verlopen. Om 3 uur ’s middags is er een live presentatie waarbij geïnteresseerden aanwezig kunnen zijn en ’s avonds vanaf 8 uur zullen de veilingpaarden online geveild worden. “We hebben gewikt en gewogen en ook ons oor te luisteren gelegd bij goede relaties van The Youngsters Auction”, vertelt Peter van der Waaij. “Wij denken dat een live presentatie mét gasten en een online veiling de beste middenweg is.”

Door de nieuwe corona-maatregelen die afgelopen vrijdag zijn afgekondigd dienen evenementen om 18.00 uur afgelopen te zijn. “Wij hebben aanvankelijk overwogen om de gehele veiling naar de middag te verplaatsen, maar van veel van onze klanten en zeker buitenlandse relaties kregen wij mee dat het moeilijk zou zijn om ’s middags al aanwezig te zijn”, aldus Jasper van der Waaij van The Youngsters Auction. “We denken een gulden middenweg te hebben gevonden met deze aangepaste programmering.”

Live presentatie met gasten én livestream op ClipMyHorse.TV

“Dinsdagmiddag vanaf drie uur worden de paarden live gepresenteerd, zodat alle aanwezigen en kijkers via de livestream van ClipMyHorse.TV de veilingpaarden nog een keer live kunnen zien springen. Ook zijn de veilingpaarden op stal te bezichtigen en zullen de veterinairs van Dierenkliniek Wolvega aanwezig zijn om de veterinaire rapporten toe te lichten”, vertelt Peter van der Waaij.

Gratis tickets voor presentatie

Daarnaast zal er catering van restaurant De Gezelligheid aanwezig zijn voor de gasten. “The Youngsters zou The Youngsters niet zijn als we onze gasten niet goed zouden verzorgen; ook tijdens de presentatie is er een hapje en drankje voor iedereen”, aldus Jasper van der Waaij namens de organisatie.

Geïnteresseerden zijn dus van harte welkom om de presentatie live te komen bekijken op Waaij Stud in Eemnes, Nederland. Entree is gratis, maar boek wel vooraf uw gratis tickets via www.theyoungsters-auction.com/tickets. Een coronatoegangsbewijs is een vereiste.

Het nieuwe programma van The Youngsters Auction ziet er als volgt uit:

14:30 uur: Ontvangst gasten

15:00 uur: Presentatie

16:30 uur – 18:00 uur: Bezichtigen veilingpaarden & verdere informatie van veterinairs en organisatie



Zondag 21 november vanaf 12:00 uur: Opening online veiling

Dinsdag 23 november vanaf 20:00 uur: Sluiting online veiling

Waaij Stud

Geerenweg 2

3755NM Eemnes

Nederland

Klik hier om gratis tickets te bestellen.

Klik hier om te registeren als online bieder.

Klik hier voor de collectie.

Bron: Persbericht