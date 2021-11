The Youngsters Auction: online bieden is nu geopend!

Vanaf vandaag kunt u bieden op de veelbelovende veilingcollectie van The Youngsters Auction. Ga naar https://auction.the-youngsters.com/auctions en koop een aanstormend talent voor de toekomst. Op aankomende dinsdag 23 november om 15.00 uur worden de veilingpaarden in de live presentatie getoond en vanaf 20.00 uur sluit de online veiling.

De 4e editie van The Youngsters Auction bestaat uit een groep uitzonderlijk getalenteerde jonge paarden die alle ingrediënten hebben om in de voetsporen te treden van de vele succesvolle veilingreferenties uit de vorige edities.

Live presentatie & online veiling

Op dinsdag 23 november 2021 wordt de gehele collectie gepresenteerd in de live presentatie op Waaij Stud in Eemnes, Nederland. Vanaf 15.00 uur zullen de paarden in de presentatie te zien zijn en publiek is toegestaan om dit bij te wonen. De live presentatie zal ook te volgen zijn via ClipMyHorse.TV. Vanaf 20.00 uur sluit de online veiling en krijgt u uw laatste kans om te bieden op deze collectie van toptalenten voor de toekomst!

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via [email protected] of telefonisch via +31623412073 (Peter van der Waaij), +31650879021 (Jasper van der Waaij) of +31631262609 (Biba McCaul).

Klik hier om mee te bieden op The Youngsters Auction: https://auction.the-youngsters.com/auctions

Klik hier om te registreren als online bieder: https://auction.the-youngsters.com/register

Klik hier voor GRATIS kaarten voor de live presentatie: https://theyoungsters-auction.com/tickets/

Programma The Youngsters Auction

Dinsdag 23 november 2021

14.30 uur: Ontvangst gasten

15.00 uur: Aanvang presentatie

16.30 tot 18.00 uur: Paarden te bezichtigen in stallen; informatie beschikbaar van Dierenkliniek Wolvega en organisatie

20.00 uur: Sluiting online veiling

Adres

Waaij Stud

Geerenweg 2

3755NM Eemnes

Nederland