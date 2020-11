The Youngsters: Jikke-Cara voor 325.000 euro naar Kent Farrington

De derde editie van The Youngsters kende een fantastische ontknoping. Voor een recordbedrag van 325.000 euro vertrekt het zesjarige toptalent Jikke-Cara (Denzel van 't Meulenhof x Casco) naar de voormalig nummer één van de wereld Kent Farrington. De gemiddelde prijs van de veertien rijpaarden kwam daarmee uit op 55.000 euro, de achttien driejarige paarden werden gemiddeld voor 17.500 euro verkocht.

“Een fantastisch resultaat; ondanks het feit dat we dit jaar de veiling online moesten laten verlopen, hebben we ruimschoots de beste editie tot nu toe gedraaid”, aldus mede-organisator Peter van der Waaij, die samen met Suus Kuyten, Harrie Wiering en Jasper van der Waaij The Youngsters voor de derde keer organiseerde.

70.000 euro voor Mylord Carthago-ruin

De zesjarige merrie Jikke-Cara is verkocht naar de Amerikaanse topruiter Kent Farrington – voormalig nummer één van de wereld en huidig nummer zeven van de wereld. De verkoop verliep via bemiddeling van Christophe Zimmermann en Janne-Friederike Meyer-Zimmermann.

De één na duurste van The Youngsters werd de zesjarige Jylord (Mylord Carthago x Nimmerdor) voor 70.000 euro. Deze ruin vertrekt naar een Canadese amazone.

Magnolia WS duurste vrijspringer

Het Duitse echtpaar Meyer-Zimmerman sloeg zelf ook toe. Het duurste driejarige paard Magnolia WS (Inaico VDL x For Pleasure) gaat voor 52.000 euro naar de topstal van Christophe en Janne-Friederike Meyer-Zimmermann.

Nederlandse bodem

Ook Nederlandse kopers sloegen toe: voor respectievelijk 61.000 euro en 45.000 euro blijven de vijfjarige Champ Z (Cavalo Z x Chellano Z) en de vierjarige La Vida Loca (Entertainer x Calato) op eigen bodem en gaan hun carrière voortzetten onder Nederlands toptalent.

Drie naar eigenaar van Simon Delestre

Grote namen van over de hele wereld sloegen hun slag. Niet alleen werden er paarden naar Polen, de Verenigde Staten, Noorwegen, Duitsland, Turkije, Denemarken, Finland en het Verenigd Koninkrijk verkocht, ook gingen maar liefst drie paarden naar Frankrijk. Een eigenaar van voormalig nummer één van de wereld Simon Delestre schafte de vierjarige Lot of Pleasure WS (For Pleasure x Chin Chin), de driejarige Rana (Kannan x Sioux de Baugy) en de zesjarige Levita Z (Levisto Alpha Z x Gem of India) aan.

