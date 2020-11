The Youngsters: online biedingen sluiten vanavond vanaf 19:30 uur

Vanavond vanaf 19:30 uur Nederlandse tijd sluiten de online biedingen op de veilingpaarden van de derde editie van The Youngsters. Het is nog steeds mogelijk om u te registreren als bieder en mee te bieden op deze collectie boordevol springtalent.

Veertien rijpaarden in de leeftijd vier tot en met zes jaar en achttien driejarige vrijspringers worden vanavond online geveild op www.the-youngsters.com. De eerste twee edities van springpaardenveiling The Youngsters waren live events in 2018 en 2019, maar vanwege de coronamaatregelen verloopt de derde editie online. Voor meer informatie over de veilingpaarden kunt u contact opnemen via [email protected] of telefonisch +316 23412073 (Peter van der Waaij).

Veterinaire informatie

Alle veilingpaarden zijn zorgvuldig onderzocht door de veterinairs van Dierenkliniek Wolvega. Van alle veilingpaarden staan de veterinaire rapporten op de veilingwebsite onder de knop ‘Click here for Veterinary Report’ of op de biedpagina onder ‘Documents’. De röntgenfoto’s zijn beschikbaar op aanvraag; neem hiervoor contact op met [email protected].

Op dinsdagavond is er tevens een veterinair van Dierenkliniek Wolvega aanwezig om de veterinaire bevindingen toe te lichten; de contactgegevens zijn terug te vinden op de website van The Youngsters.

Vragen of problemen rondom online bieden?

LET OP! De veilingsoftware van The Youngsters werkt NIET op Internet Explorer, gebruik liever Google Chrome, Safari, Firefox of Microsoft Edge. Heeft u vragen en/of problemen wat betreft het online bieden of registreren, neem dan contact op via: [email protected] of telefonisch +31623412073 (Peter van der Waaij) of +316 40396344 (Annemijn Gaalman).

Bron: Persbericht