Toptalenten in online Prinsjesdag-veiling

Op dinsdag 16 juni vindt de eerste online veiling van Veulenveiling Prinsjesdag plaats. Daarin komen tien spring- en zeven dressuurveulens onder de virtuele hamer. Namens de selectiecommissies spreken Willem van Hoof en Lauw van Vliet hun vertrouwen uit in dit exclusieve gezelschap veulens.

Om zowel het internationale klantenbestand als de trouwe fokkers te faciliteren, organiseert Veulenveiling Prinsjesdag deze zomer meerdere online veilingen met daarin telkens maximaal tien veulens per fokrichting. Voor de eerste editie op dinsdag 16 juni, waarin de veulens live afgeslagen

worden, is een indrukwekkende collectie samengesteld.”

Lat ligt hoog

“We hebben de lat heel hoog liggen en hebben stuk voor stuk zeer interessante dressuurveulens geselecteerd”, vertelt Lauw van Vliet, die zich samen met Jacques Verkerk over de selectie van de dressuurveulens ontfermt. “Wat dat betreft is het eigenlijk jammer dat het een online veiling

betreft, want dit kaliber veulens had ongetwijfeld voor veel actie gezorgd op een fysieke veiling.”

Blikvangers

“We zijn heel kritisch geweest en zijn daardoor uitgekomen op zeven veulens, mede doordat we een aantal absolute blikvangers hebben moeten aanwijzen voor de volgende veiling in juli omdat ze voor deze veiling nog wat aan de jonge kant waren. De zeven veulens die in juni geveild gaan worden weten zowel met hun type, bergopwaartse bewegingen als pedigree te overtuigen. Ook voor de hengstenopfok zitten er absolute buitenkansjes bij!” Zo heeft kampioenshengst Le Formidable twee zwarte toekomsttalenten in de collectie.

Bewezen verervers

Willem van Hoof selecteerde samen met Fred van Straaten een tiental toptalenten in de springrichting. Stuk voor stuk met een pedigree waar elke springpaardenliefhebber voor warmloopt. “We hebben voor deze eerste veiling gelijk de lat hoog gelegd, zoals men van Veulenveiling

Prinsjesdag mag verwachten. Het zijn tien opvallende veulens met veel sport in de eerste generaties en voornamelijk bewezen verervers in de pedigree.”

Uitschieters

Van Hoof vervolgt: “De eerste selectie hebben we op basis van afstamming gemaakt en doordat we een goed en groot aanbod hadden, hebben we daar

strak in kunnen selecteren. Veulenveiling Prinsjesdag gaat voor het beste en dat is ook met deze online veilingen niet anders. We zijn heel tevreden met deze eerste collectie met daarin echt meerdere uitschieters.”

Online

Via het veilingsysteem van WeAuction kan er vanaf vrijdag 12 juni worden geboden op de veulens. Dinsdag 16 juni om 19.30 uur gaan het live, waar Peter van der Waaij namens Veulenveiling Prinsjesdag de laatste biedingen live in ontvangst zal nemen als veilingmeester en de laatste hamerslag laat vallen.

Live

Om 21.00 uur begint de live online veiling van de dressuurveulens. De veulens zijn uitgebreid op beeld vastgelegd door middel van foto’s en video’s. Daarnaast, omdat het een online veiling betreft, zijn er ook beelden gemaakt van de klinische keuring en uiteraard zijn de keuringsrapporten op de website te bekijken. Geïnteresseerden kunnen zich tot 16 juni

registreren op de website om zo toegang te krijgen tot het biedsysteem.

Collectie dressuurveulens.

Collectie springveulens.

Bron: Persbericht