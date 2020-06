Topvoetballer Luís Figo gaat voor dressuur en betaalt 82.000 euro bij Schockstrand

Op de online veulenveiling van Helgstrand Dressage en Paul Schockemöhle werd afgelopen weekend de topprijs van 82.000 euro neergelegd voor Fürstin d'Amour (Fürst Romancier x San Amour). Nu is bekend wie de koper is van het merrieveulen. Dat is voormalig profvoetballer Luís Figo.

Luís Figo speelde onder andere voor Sporting Lissabon, FC Barcelona, Real Madrid en Inter Milaan. Hij was recordinternational van de nationale ploeg van Portugal en was destijds met een transfersom van 62 miljoen euro de duurste voetballer aller tijden. In 2001 werd hij uitgeroepen tot Wereldvoetballer van het Jaar.

Aankoop EDS

Drie jaar geleden deed Figo ook al inkopen op een veiling. Toen kocht hij Hey You (Romanov x Democraat) voor 175.000 euro op de Excellent Dressage Sales.

Bron: Equitaris/Horses.nl