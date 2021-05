Totilas-kleinzoon veilingtopper bij DSP

Op de vanavond afgesloten online veulenveiling van het DSP leverde een kleinzoon van Totilas het meeste geld op. Total Amour (Total Hope x San Amour I) werd afgeslagen voor 25.500 euro. Voor dat geld gaat het hengstveulen naar Denemarken.

Net iets minder werd betaald voor Cacco’s Heart (Chacco-Blue x Heartbreaker). Hij was het duurste hengstveulen en kwam voor 24.000 euro in handen van kopers uit Litouwen. Ook het derde geld werd betaald voor een springgefokt veulen: het hengstveulen Take Me (Tangelo van de Zuuthoeve x Emerald van het Ruytershof) blijft voor 17.000 euro in Duitsland.

Bron: Horses.nl