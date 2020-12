Trigon Auction lanceert nieuwe collectie met 3-jarige paarden

Trigon Auctions, het veilinghuis, opgericht door familie Van de Lageweg, Stal Tops en Frederik De Backer, heeft zijn 5e en laatste collectie voor 2020 gelanceerd. Een groep van twaalf strikt geselecteerde 3‑jarige paarden wordt geveild tussen 11 en 16 december. De online veiling sluit woensdag 16 december vanaf 20:00 uur.

“In de vorige veiling hebben we vier geweldige merries gepresenteerd en zowel klanten als verkopers reageerden goed op het initiatief”, vertelt Janko van de Lageweg. ​“Nu hebben we een groep paarden samengesteld die overeenkomt met kwaliteit, wat representatief is voor alle drie de partners. Opnieuw een top collectie.”

Selectiemomenten

“De 3‑jarigen zijn gerekruteerd op meerdere selectiemomenten en we hebben elk paard meerdere keren gezien. Het bracht ons tot een vrij kleine groep waarin elk paard onze volledige support heeft ”, vult Frederik De Backer aan.

Nieuwe fase

“Dit is een spannende nieuwe fase in het project waarmee we ruim een ​half jaar geleden zijn begonnen. Net als bij onze veulens werden we niet puur geleid door een stamboom, maar door het complete paard. Talent, type, veterinaire keuring, het speelt allemaal een rol, en deze 3‑jarigen vinken alle vakjes aan ”, legt een woordvoerder van Stal Tops uit.

Collectie samengevat

12 paarden

allen 3 jaar oud

1 hengst, 1 merrie, 10 ruinen

bieden start 11 december

bieden sluit 16 december, vanaf 20u CET

röntgenfoto’s kunnen direct van de website worden gedownload na het aanmaken van een account

Ins en outs

Voor alle ins en outs over de veilingpaarden en het bieden: Janko van de Lageweg, +31 6518152 25 of Frederik De Backer +31 6383744 62.

Bekijk hier de collectie

Bron: Persbericht