Trigon Auctions: 56.000 euro voor merrieveulen van Bacardi VDL

Op de woensdagavond afgesloten veiling Trigon Auctions kwamen veertien veulens onder de hamer. De absolute veilingtopper was Benanda VDL Z (Bacardi VDL x Argentinus). Dit merrieveulen, gefokt uit de vijfsterren GP-merrie Banda de Hus, leverde 56.000 euro en gaat voor dat geld naar Amerika. Van de spectaculair springende hengst Bacardi VDL is nauwelijks sperma beschikbaar. Dat zal invloed hebben gehad op de prijs.

Het tweede geld werd betaald voor Palermo (Diamant de Semilly x Tangelo van de Zuuthoeve). Dit het merrieveulen uit de Grand Prix-merrie Valencia werd voor 29.000 euro afgeslagen aan Belgische kopers.

Duurste hengst naar Nederland

Het duurste hengstveulen was Padaone (Diamant de Semilly x Kannan). Nederlandse kopers betaalden 17.000 euro voor deze volle broer van vijfsterren GP-hengst Vannan.

Gemiddeld ruim 15.000 euro

De totale omzet kwam uit op 200.500 euro met een gemiddelde prijs van 15.423 euro. Van de veertien aangeboden veulens werden er dertien verkocht.

Van de Lageweg: ‘Sterk maar realistisch’

Janko van de Lageweg van de VDL Stud: “We zijn blij met het resultaat van deze veiling, het gemiddelde is sterk maar realistisch. De veilingtopper is een geweldig merrieveulen en we zijn allemaal blij voor de koper die in onze eerste Group 1-veiling heel hard heeft geprobeerd om het Zirocco Blue-hengstveulen te kopen. Nu hield ze zich vast aan dit geweldige merrieveulen en zijn we blij dat ze op een geweldig adres terechtkomt.”

Tops: ‘Erg tevreden’

Stal Tops: ‘We zijn erg tevreden! Deze streng geselecteerde kwaliteitsvolle groep veulens vonden geweldige kopers en dat is waar Trigon Auction voor staat.”

De Backer: ‘Transparant’

Frederik De Backer: “We hadden een verkoopresultaat van 92%, slechts één veulen voldeed niet aan de minimumprijs van de fokker. Dat is hoe het gaat in veilingen, het gebeurt en daar zijn we transparant over. Nu is het tijd om ons voor te bereiden op onze laatste Group 2-collectie om het veulenseizoen tot een einde te brengen”.

Volledige collectie en resultaten

Bron: Horses.nl/Persbericht