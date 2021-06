Trigon Auctions: Diamant de Semilly levert veilingtopper

Woensdagavond werd de eerste veulencollectie van Trigon Auctions, een initiatief VDL Stud, Stal Tops en Frederik de Backer, afgesloten met de verkoop van alle aangeboden veulens. Gemiddeld brachten de veulens meer dan 12.000 euro op en het meeste geld werd betaald voor Disco Music Z (Diamant de Semilly x Indoctro). Dit hengstveulen werd voor 27.000 euro afgeslagen aan kopers uit Ierland.

Twee hengstveulens leverden 19.000 euro: Rockefeller VDL (Bacardi x Quidam de Revel) gaat naar de Verenigde Staten en Reloaded des Lys Jaunes (Kashmir van ’t Schuttershof x Heartbreaker) kwam in handen van kopers uit Duitsland.

Duurste merrie

Revell (Zirocco Blue x Quidam de Revel) werd verkocht voor 18.000 euro en was daarmee het duurste merrieveulen. Deze halfzus van Niels Bruynseels’ Frenchy VDS (v. Cornet Obolensky) gaat naar Ierland.

Bewezen verervers en opkomende hengsten

“Er zijn twee dingen die ons heel blij maken met deze cijfers. Ten eerste is een volledige verkoop een doelstelling van elke veiling, maar moeilijk te bereiken, dus we zijn verheugd voor de fokkers die ons hun veulens hebben toevertrouwd. Ten tweede zijn we erg trots dat onze veiling erin slaagt bewezen verervers te combineren met opkomende, jonge hengsten. Het moet voor fokkers een opsteker zijn dat het geloof in jonge hengsten zijn vruchten af ​kan werpen. Maar het is alleen het vertrouwen van onze klanten dat het kan waarmaken”, zegt Janko van de Lageweg namens het team.

Volledige collectie en resultaten

Bron: Horses.nl/Trigon Auctions