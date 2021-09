Twee goedgekeurde hengsten en NMK-merrie in Performance Plus Online Auction

Voor de vijfde editie van de Performance Plus Online Auction hebben Stal Wetzelaer, MT Stables, Reesink Horses en LvD sporthorses met zorg dertien jonge kwaliteitsvolle dressuurpaarden geselecteerd. Vier tweejarige, zeven driejarige en twee vierjarige talentvolle paarden komen onder de virtuele hamer. De veiling opent op vrijdag 24 september om 12.00 uur en eindigt op maandag 27 september om 20.00 uur.

De paarden komen uit de beste Nederlandse en Duitse bloedlijnen, in de collectie zitten zelfs twee goedgekeurde hengsten. Lot 4 is Q-Music (v. Quantensprung x Sandro Hit). Hij werd goedgekeurd in Hannover en werd zelfs geprimeerd op de hengstenkeuring in Hannover. Lot 2 Nayano (v. Iconic B) is een AES gelicenseerde hengst met veel Grand Prix in de pedigree.

Lot 3, de tweejarige hengst O’Neill VE (v. Franklin) komt uit Ghislaine (v. Charmeur). Zij is een halfzus van Vorst (Grand Prix onder Anne van Olst) en Cocktail’s Whinny.

Verder komt de driejarige NMK merrie Ninette (v. Glock’s Toto Jr.) onder de hamer. Zij behaalde haar IBOP met 81,5 punten en is daarmee Elite geworden en direct uitgenodigd voor de nationale merriekeuring 2021.

Tweemaal Vivaldi

In deze editie van de Performance Plus Online Auction zijn maarliefst twee talentvolle tweejarige nazaten van levende legende Vivaldi te koop. Lot 1 is een hengst met de naam Octaaf uit de zeer interessante Gorgeous Vurona. Zij is de halfzus van de hengsten Blue Hors First Choice en High Five US. Tevens is de volle broer van Octaaf, Viking (v. Vivaldi) goedgekeurd. Naast Octaaf is de tweejarige Oosjoerdwie (Lot 10) in de collectie te vinden. Deze hengst is een zoon van Vivaldi uit Ballerina (v. Florencio). Zij is ook de moeder van de aangewezen hengst Fhillipo (v. Armani).

De vijfde editie van de online veiling opent op vrijdag 24 september om 12.00 uur en eindigt op maandag 27 september om 20.00 uur.

Benieuwd welke jonge kwaliteitspaarden geveild worden? Bekijk dan de hele collectie op de website: https://pplus.auction/

Uiteraard zijn alle paarden röntgenologisch en klinisch gekeurd, deze informatie is allemaal op te vragen via de website.

Interesse in een van de paarden? Natuurlijk is het mogelijk om de paarden te bekijken en de bereden paarden te proberen. Meer informatie of video’s nodig? Dat is geen probleem! U kunt contact opnemen met: +31 653696717 of [email protected]