Twee veilingtoppers verkocht voor 60.000 euro op Youhorse.auction

Een tweetal paarden werd voor 60.000 euro afgeslagen op de Youhorse.auction op dinsdagavond 5 oktober. Het betreft veilingtoppers Lex (Comme il Faut x Biscayo) en Ribery (Aganix du Seigneur Z x Diamant de Semilly). Er ontstond een felle strijd tussen bieders voor diverse springpaarden.

“Heel eerlijk gezegd, de hoge prijzen kwamen niet helemaal uit de lucht vallen. We hadden echt goede paarden in de veiling en je kan de prijzen wat dat betreft marktconform noemen, maar het moet natuurlijk wel lukken en je moet de juiste mensen bereiken. Behalve enkele verkopen aan bekende klanten, waren er ook weer veel nieuwe mensen die vertrouwen hebben in onze veiling en dat betekent veel voor ons”, vertelt Mario Everse, samen met Alan Waldman organisator van de veiling. In totaal werden tijdens de 15e online veiling 27 paarden aangeboden, waarvan er vier naar Amerika gaan en drie naar Mexico. Er waren diverse verkopen naar Canada, Spanje, Frankrijk, Engeland, Estland, Finland en slechts één naar Nederland.

Veilingtoppers

Lex (Comme il Faut x Biscayo). Foto: Digishots

Voor 60.000 euro vertrekt de vijfjarige Lex (Comme il Faut x Biscayo) naar Frankrijk. Naar Canada voor 60.000 euro gaat de vierjarige Ribery (Aganix du Seigneur Z x Diamant de Semilly). De vierjarige hengst Valentino van Spalbeek Z (Vigo d’Arsouilles x Flamenco de Semilly), halfbroer van de 1,60 m Grand Prix-springpaarden Seacoast Pebbles en Aristo Z, krijgt voor 50.000 euro een nieuwe stal in Spanje. Verder stopte de veilingklok twee keer bij 32.000 euro: bij de 17-jarige topspringpony High Dream N die zijn carrière in Amerika vervolgt, en de jonge, naar Canada verkochte Toulouse van het Beeckhof Z (Toulon x Quinar Z).

Bron: Horses.nl