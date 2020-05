Tweede Youhorse.auction sluit af met ruim 600.000 euro omzet

Hoewel het corona virus de ruiters nog thuishoudt, werd er donderdag 7 mei uitgebreid geshopt tijdens de tweede editie van Youhorse.Auction. Mario Everse en Alan Waldman zag het merendeel van de 44 springpaarden online verkocht worden voor iets meer dan 600.000 euro. Amerika en Canada ontpopten zich als de grootste afzetnemers, maar ook Engeland was in opkomst.

“We zijn echt tevreden. Van de gereden paarden, met name de echte kwaliteitspaarden, hadden we wat meer verwacht. Er is een aantal niet verkocht, maar de meeste hebben een nieuwe eigenaar gevonden! Er was zeker ook veel vraag naar de amateurpaarden, die eerlijk zijn en heel fijn te rijden. Sommige gingen voor wat minder dan we gehoopt hadden, maar andere paarden maakten het weer goed”, vertelt Mario Everse.

Commotie

In de collectie zaten driejarige springpaarden, zadelmakke vierjarigen en zelfs iets oudere met concourservaring. De online veiling opende op 5 mei en werd bezocht door mensen uit 86 verschillende landen. “Er was best wel veel te doen onder de klanten. Sommigen belden zelfs, uit angst om paarden mis te lopen omdat ze zelf wat minder handig zijn met de PC. Er waren zelfs handelaren die kochten, maar ook professionals en amateurruiters. Er waren ook echt koopjes bij.”

Opleiding op stal

De twee duurste paarden zijn aangekocht door een vaste klant in de USA. De vierjarige Quando van de Bisschop (v. Harley VDL) en Limited Edition (Gullit HBC x Vingino), verkocht voor respectievelijk 36.000 en 35.000 euro, blijven komend jaar nog wel op Stal Everse om opgeleid te worden. Voor 25.000 euro gaat de driejarige Monaco (Chapeau TN x Ahorn) naar Canada. De vierjarige Love (Diamant de Semilly x Heartbreaker) en de driejarige Me The Rebel RT (Cornet Obolensky x Baloubet du Rouet) vertrekken allebei voor 22.000 euro naar Engeland. De zesjarige Cardenta van de Eijkhof (Cardento x Diamant de Semilly) kreeg voor 21.000 euro een Nederlandse eigenaar. Voor dezelfde prijs werd het vierjarige talent Lime ’n Ice (Iceman de Muze x Lux) vanuit de Emiraten aangekocht. De

evenoude Legend (Diamant de Semilly x Carthago) gaat voor 20.000 euro naar Italië. Verder waren er aankopen vanuit België, Duitsland, Zweden en Polen.

Maandelijkse veiling

Ondertussen wordt er vooruitgeblikt naar een maandelijkse veiling. Alan Waldman en Mario Everse hebben de komende data al vastgelegd. Van 13 tot en met 16 juni volgt een soortgelijke veiling met jonge paarden. Daarvoor kunnen ook andere mensen hun paarden aanmelden om de afzet te bevorderen. Wie voor 20 mei een Whatsapp stuurt met video, korte info en link naar pedigree, krijgt snel te horen of het paard mogelijk in aanmerking komt. De selectie/videodag vindt dan van 22 tot en met 24 mei plaats, waarna de nieuwe collectie op 6 juni online verschijnt. De daaropvolgende veiling is gepland van 24 tot en met 27 juli, maar dan met veulens en fokmerries. Youhorse.auction is nog lang niet klaar met online veilen.

