Unieke kans om veulen of embryo te kopen uit internationale springmerries

Tussen de 21 embryo’s kan er onder andere geboden worden op:

– Moeder Harley vd Bisschop x Halifax van het Kluizebos

– Zuster H&M All-In x Otterongo Alpha Z => All-In: Zilver in Rio, Otterongo 4e Sydney 2000.

– Exquise du Pachis 1,60m x Armitages Boy

– Cacacha vh Schaeck

160 x Ermitage Kalone => Cacacha: zuster van H5 Just the Music

& Seacoast B52

De moeders van de 21 veulens zijn:

– Exquise du Pachis – 160 als 9 jarige => 3e moeder gaf zes 160 paarden

– Cristel M – 150 met junior ruiter => moederlijn C- Trenton Z

– Anita du Park – 145 met junior ruiter => moederlijn Rosana en Diabolo du Parc

– Manou de Muze – 145 als 7 jarige => moederlijn Narcotique de Muze

– Karlin van ‘t Vennehof – 145 => Nu bij Shane Sweetnam

– Zuster Itot du Chateau, merrie won zelf ook GP 150

– Zuster Vagabond de la Pomme

De collectie kan op www.stal-optimus.auction bekeken worden. De veulenveiling eindigt op maandag 2 december en embryo veiling op dinsdag 3 december.

Bron: Persbericht Stal Optimus

