Untouchable-dochter is veilingtopper Fences

Holiday Meniljean (v. Untouchable) was de topper van de online Fences-veiling Vente du Haras de Meniljean, die maandagavond sloot. De helft van de veertien aangeboden paarden werd verkocht voor een bedrag van meer dan 10.000 euro en voor de topper werd 14.500 euro betaald.

Hard Rock del Colle (v. Rock ’n Roll Semilly) werd na enkele keren verlengen van de biedtijd afgeslagen voor 14.000 euro. Daarmee was de driejarige hengst het duurste paard van de eerste zes gesloten veilingloten.

Even later ging de teller voor Holiday Meniljean (v. Untouchable) over dit bedrag heen. De driejarige merrie verwisselde voor 14.500 euro van eigenaar.

Twee keer 12.500 euro

Icare Meniljean, net als Holiday Meniljean een nakomeling van Untouchable en Reya Blue HPE (v. Mr. Blue) deelden de derde plaats met een bedrag van 12.500 euro bij het sluiten van de veiling.

Duurste fokmerrie

De collectie van de Fences Vente du Haras de Meniljean bestond behalve uit jonge sportpaarden ook uit enkele fokmerries. Etoile Meniljean (v. Quickstar) , de moeder van Icare Meniljean, was in deze categorie het duurste paard. Zij werd na enkele keren verlengen van de veiling, verkocht voor 11.500 euro.

Bekijk hier de collectie

Bron: Horses.nl