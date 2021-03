Van Grand Prix paarden tot jonge talenten, EDS has it all!

Op zaterdag 27 maart worden de 48 top dressuurpaarden uit de EDS-collectie online afgeslagen. De collectie heeft een opvallend aantal Grand Prix en U25 paarden, maar ook de jonge paarden in de collectie springen er uit.

Niet vaak komen Grand Prix of U25 paarden met potentie voor de internationale sport te koop. Toch vinden we meerdere van deze ervaren paarden in de 2021-collectie. Grand Prix paard Dancer Again (v. Prestige VDL) is direct een opvallende. Deze stoere ruin werd eerder al Portugees kampioen Prix St. Georges en heeft al meerder overwinningen in de Grand Prix op zijn naam staan. Hij blinkt uit in de zwaarste oefeningen, zoals de piaffe en passage, en zet zich enorm in voor zijn ruiter.

Ewoud blinkt uit in draf en stap

Ewoud (v. Sir Oldenburg) Foto: Excellent Dressage Sales

Een ander paard dat er uitspringt is U25-paard Ewoud (v. Sir Oldenburg). Deze donkere parel is zeer succesvol onder Jeanine Nieuwenhuis. Hij beheerst alle oefeningen voor het hoogste niveau en blinkt uit in zijn verruiming in de draftour en zijn goede manier van stappen.

Dressuurtalenten voor de toekomst

No Limit D (v. For Romance) Foto: Excellent Dressage Sales

Niet alleen bij de oudere paarden valt het talent op, ook de jonge talenten in de collectie springen in het oog. Zo is No Limit D (v. For Romance I) een paard waar je voor om kijkt. Deze 3-jarige aansprekende vos hengst beweegt met veel power en lossigheid. Daarnaast is hij sinds kort onder het zadel en toont hier al een goede balans.

Neil Diamond Texel

Neil Diamond Texel (v. Daily Diamond) Foto: Excellent Dressage Sales

Een ander jong talent die uitstraling combineert met een excellente fokkerij is Neil Diamond Texel (v. Daily Diamond). Deze 3-jarige ruin heeft veel macht en beweegt met een enorm gemak. Sinds kort is dit donkere talent zadelmak en laat hier telkens zien hoe enorm bewerkbaar hij is.

Testrijden en veterinaire keuringen inzien

Niks gaat boven het zien van een paard in het echt. Daarom is het mogelijk voor geïnteresseerde om een proefrit te maken op de paarden uit de collectie. Heeft u interesse in een proefrit op één of meerdere paarden uit de collectie, maak dan een afspraak door te bellen naar 06 – 26 36 01 96 of stuur een mail naar [email protected]. Tevens is het ook mogelijk om de recente veterinaire keuringsrapporten, van de paarden waarin u interesse heeft, in te zien. Ook hiervoor kan u contact opnemen via [email protected].

Meebieden tijdens de online veiling

Vanaf dinsdag 23 maart is het mogelijk om een bod uit te brengen op de paarden uit de collectie. Om een bod uit te brengen, dien je vooraf jezelf te registeren. Registeren is gratis en kan via Excellent Dressage Sales | Online veiling. Nadat u bent ingelogd met uw account is het mogelijk om de veiling op de voet te volgen en een bod te plaatsen.

