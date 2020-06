Van Olst Sales online: Van rijpaarden nu naar veulens

Na de zeer succesvol verlopen eerste Van Olst Sales online veiling gaat Van Olst Sales gewoon door, nu met de veulens die van 24 tot en met 27 juli digitaal onder de hamer komen. En sowieso is er al één veulen aangemeld die als een absolute toekomstige topper gezien kan worden: Pippa d'Orlandaise, vader Glamourdale, uit dubbel prestatiemerrie Orlandaise (de moeder van onder andere Patrick van der Meers Uzzo).

Eind vorige maand was de vierjarige Luckybird de superstar op de allereerste Van Olst Sales online veiling. De elegante en kwaliteitsvolle Everdale-zoon werd voor 67.500 euro afgeslagen en vertrekt naar Australië. Voor de stoere schimmelruin Maxs-H (v. Glamourdale) werd 62.500 geboden, zijn nieuwe stal is in Engeland.

39.500 euro gemiddeld

Gertjan van Olst: “Het is natuurlijk een heel ander soort veiling dan de live Van Olst Sales, waar veel sfeer is en de paarden zelf te zien zijn in de ring. Niet te vergelijken, maar zeker net zo spannend! Over het uiteindelijke resultaat waren we super tevreden.” Tien paarden kwamen onder de virtuele veilinghamer, waarvan er uiteindelijk negen verkocht zijn. De totale omzet van de verkochte paarden was 355.000 euro, gemiddeld 39.500 euro per paard.

Veulenveiling: aanmelding geopend!

Van Olst Sales vervolgt haar succesvolle online veiling met een veulenveiling, van 24 t/m 27 juli. De collectie bestaat uit veulens van eigen hengsten, zodat onze klanten een nieuwe en laagdrempelige manier hebben om hun veulens af te kunnen zetten. Net als de jonge dressuurtalenten zullen de veulens veelal afstammen van een van de geweldige Van Olst-hengsten: Everdale, Glamourdale, maar ook de jongere garde, zoals Jayson, Kjento en Lantanas en Lewis, waarvan de eerste veulens dit jaar geboren zijn. Er kunnen nog veulens aangemeld worden. De voorwaarden daarvoor staan op de website.

Glamourdale uit Orlandaise



De eerste veulens zijn al aangemeld. Onder hen een regelrechte topper: een merrieveulen van Glamourdale uit de merrie Orlandaise (Indoctro x Wisconsin). Deze fantastisch fokkende merrie kennen we als moeder van onder andere Uzzo (v. Lancet), medaillewinnaar onder Patrick van der Meer. Orlandaise is de enige merrie in Nederland met drie Grand Prix-nakomelingen in twee fokrichtingen, en is dus dubbel prestatie. Absoluut een merrie met ‘sport’! Bent u op zoek naar een veelbelovend merrieveulen om uw fokkerij mee uit te breiden/op te zetten? Grijp dan uw kans met deze Pippa d’Orlandaise!

Ook voor de veulenveiling geldt: meld je van tevoren aan als je wilt meebieden!

Nog meer veilingen in augustus en september

De veulenveiling in juli is niet de enige veiling die op de agenda staat. In augustus (24-27 augustus) is er nog een veulenveiling gepland en in september (5-7 september) komen er weer rijpaarden onder de digitale hamer.

Bron: Persbericht