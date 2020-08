VDL Stud en KWPN Online Foal Auction slaan handen ineen

Na een collectie interessante driejarige KWPN'ers die afgelopen maandag digitaal werd afgeslagen, kan er vanaf donderdag geboden worden op de vierde KWPN Online Foal Auction. Een bijzondere editie, die is ontstaan in samenwerking met VDL Stud. De collectie bestaat uit dertig veulens, waarvan 25 in de springrichting en 5 dressuurveulens.

De foto- en videodag vond plaats bij VDL Stud in Bears en het overgrote deel van de collectie stamt dan ook af van VDL-hengsten. De veulens in deze collectie zijn wederom geselecteerd op correctheid door een KWPN-inspecteur en op gezondheid door de dierenarts.

Bewezen merries

Diverse moeders en grootmoeders hebben zichzelf in de sport bewezen. Zo ook van de Baltic VDL-zoon Paradise. Zowel zijn moeder, de Numero Uni-dochter Evita, als zijn grootmoeder, de Voltaire-dochter Morgan, hebben zichzelf bewezen in het 1,35m. Daarbij is zijn moeder ook een halfzus van diverse 1,40m- en 1,35m-paarden.

Kuno II

Ook de moeder van Presley, een zoon van Carrera VDL, heeft op 1,35m-niveau gesprongen in de sport. Zij is daarbij een halfzus van meerdere 1,40m- en 1,35m-paarden. Het Grand Prix-paard Kuno II (v. Burggraaf) komt eveneens uit deze directe moederlijn.

1,40m-merries

Partysquad MV, een zoon van Charisma, heeft als moeder de 1,40m-merrie Beaurante D.D. (v. Cantos). De KWPN-goedgekeurde hengst Jenkins (v. Charisma) is nauw verwant aan Partysquad. Deze moederlijn bracht tevens diverse (inter)nationale spring-, dressuur- en eventingpaarden.

Internationale merrie

Van Pommerol de Muze maakt Piaggio Egorite deel uit van de collectie. Zijn moeder sprong internationaal 1,40m. Ook de moeder van Pure As Gold VDB (v. Conthago), heeft zichzelf bewezen in de sport en was in Noorwegen actief op 1.40m-niveau.

Zes 1,60m-merries

Pallasse Ryal K komt uit de moederlijn van maar liefst zes 1,60m-paarden en daar blijft het niet bij. Zelf stamt ze af van de 1,60m-hengst Dallas VDL en is zij een halfzus van het 1.55m-springpaard Emihr (v. Dubai) en van het 1.45m-paard For Future (v. For Fashion).

Groot galopperend springpaard

In de parcoursen van tegenwoordig is een groot galopperend springpaard onmisbaar. Zapatero VDL-zoon Penja laat zien daar in ieder geval aan te voldoen. Daarnaast is hij ook nog eens interessant gefokt. Zijn moeder is een halfzus van het 1.40m-paard Oki Doki 7 (v. Jodokus) en zijn grootmoeder bracht maar liefst zeven paarden die van 1,30m- tot 1,50m-niveau presteren. Ook de KWPN-goedgekeurde Dantos HBC (v.Cantos) komt uit deze moederlijn, hij is nu actief in het 1.45m.

Grand Prix-afkomst

Maar het is niet alleen springen dat de klok slaat. Vijf zeer interessante en talentvolle dressuurveulens maken ook deel uit van deze veilingcollectie. Imposantos-zoon Pianist RWP weet behoorlijk indruk te maken met zijn pedigree. Zijn moeder liep in het Z2 en is daarbij een halfzus van

het voormalige Grand Prix-paard Niniek STV (v. Jazz) van Joyce Lenaerts.

Goedgekeurde hengsten

Ook het internationale Grand Prix-paard Hermes 89 (v. Variant) komt uit deze moederlijn, net zoals de KWPN-goedgekeurde hengsten Iconic B (v. Bon Bravour) die actief is in de Lichte Tour en Inverness (v. Everdale). De andere dressuurveulens stammen af van Jazz, Cum Laude, For Ferrero en Ebony.

Vrijdag starten de biedingen

Vanaf morgen, starten de biedingen op deze collectie. Ben je nog niet geregistreerd als bieder? Dit kan eenvoudig, gratis en snel via www.kwpn.auction. Tevens word je dan op de hoogte gehouden

van alle KWPN-veilingen. Daarnaast kun je telefonisch meer informatie krijgen over de veulens via de inspecteur.

Talent voor de toekomst

Op zoek naar een potentieel sportpaard? Een talent voor de toekomst? Bekijk dan nu de collectie en maak je keuze! De KWPN-inspecteur staat je graag te woord en helpt je bij al jouw vragen over de veulens. Daarnaast kan onze sponsor Horses2Fly ondersteunen in het internationale transport.

Voor vragen kun je contact opnemen met Rianka Hazeleger